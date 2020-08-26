Бразильский нападающий английского «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Об этом сообщает AS. По информации источника, на этой неделе представители сине-гранатовых связывались с руководством английского клуба и дали ему знать, что хотят подписать 23-летнего бразильца. Отмечается, футболист воспринял эту информацию с воодушевлением.

Также известно, что Жезус является одним из кандидатов, которых рассматривает штаб нового главного тренера Рональда Кумана. В клубе считают, что бразильский форвард станет идеальной заменой Луису Суаресу, который близок к уходу из «Барселоны».

Отметим, срок действующего соглашения Габи Жезуса с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне бразилец провел 34 матча в английской премьер-лиге, забил 14 мячей и сделал семь результативных передач.