Президент UFC Дана Уайт рассказал, какой будущий поединок промоушена он считает боем года.

По словам Уайта, поединок между Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой — это бой года, и он не может его дождаться.

«Но у меня до сих пор в памяти поединок Чжан Вэйли и Йоанны Енджейчик. Я тогда буквально не мог оторваться от экрана, из-за чего пропустил важную встречу. Чертовски хороший бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Отметим, Адесанья и Коста подерутся 27 сентября за пояс в среднем весе на турнире UFC 253.

Йеджейчик свой поединок провела 8 марта нынешнего года против китаянки Чжан Вэйли, уступив чемпионке минимального дивизиона раздельным решением судей. В профессиональной карьере Йоанны 15 побед и четыре поражения. Помимо последнего поединка, она дважды уступила Роуз Намаюнас и один раз — Валентине Шевченко.