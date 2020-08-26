Петербургский СКА сегодня, 26 августа, сыграет против ХК «Сочи» второй матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Игра состоится на арене «Ледового дворца» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В первом матче в рамках турнира СКА со счетом 2:0 обыграл «Куньлунь»: по шайбе в ворота китайского клуба забросили Линден Вей и Игорь Ожиганов. «Сочи» же в стартовом матче турнира «Куньлуню» уступил со счетом 1:2.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ СКА дважды победил «Сочи»: со счетом 4:2 дома, со счетом 1:0 в гостях.