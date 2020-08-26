Матчи 5-го тура российской премьер-лиги — в традиционном обзоре ставок и прогнозов.

«Ахмат» встретится с «Локомотивом». Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что множество травм повлияют на «Локомотив». Он отметил, новички команды, Виталий Лисакович и Франсуа Камано, могут выйти в стартовом составе, а в середине поля Магкеев сможет заменить Баринова. Генич считает, что «Локомотиву» будет трудно с «Ахматом», учитывая, как Талалаев настраивается на московские клубы и как выстраивает игру.Комментатор считает, что «Ахмат» наверняка сделает ставку на надежную оборону и постарается убежать в контратаку. Генич предлагает поставить на «тотал меньше 2.5 мячей» с коэффициентом 1.72.

«Рубин» примет «Уфу», и комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов отметил, что четыре из последних пяти матчей команд завершились нулевой ничьей, а еще одна игра закончилась со счетом 1:1. По словам Керимова, в Казани он ждет осторожного начала, а если игра и раскроется, то это случится после перерыва. Комментатор полагает, что первый тайм завершится вничью, и потому предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 1.85.

«Ротор» дома сыграет со «Спартаком». По словам Егора Титова, красно-белые всегда достаточно удачно играли в Волгограде, и сейчас у спартаковцев хорошие шансы победить. По мнению экс-футболиста, команда Тедеско показала неплохой футбол против «Локомотива», а по «Ротору» пока ничего позитивного сказать не получается, и состав клуба не соответствует уровню РПЛ. Титов считает, что «Спартак» здесь явный фаворит и должен побеждать. Ветеран «Спартака» предлагает поставить на Ф2 (-1) с коэффициентом 2.13.

В матче «Ростов» — «Урал» Титов не видит предпосылок, что мы увидим более свежий и интересный «Ростов», ведь в команде череда скандалов и недопониманий. Он отметил, в «Урале» Юрий Матвеев постепенно меняет команду и ее стиль, она стала гораздо более оборонительной. Титов считает, что «Урал» не будет раскрываться в Ростове и сыграет строго от обороны, и потому прдлагает поставить на «тотал меньше 2 мячей» с коэффициентом 2.37.

«Краснодар» примет ЦСКА. Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что это игра на три результата. Он отметил, «Краснодару» после поражения нужно выигрывать и забивать, южане будут нацелены сыграть в максимально атакующий футбол, насколько это возможно. А у ЦСКА не самая непроходимая оборона, хоть Акинфеев и регулярно выручает. Черданцев добавил, армейцы не могут играть на ничью, им нужна победа. Комментатор предлагает поставить на «тотал больше 2.5» с коэффициентом 2.02.

«Динамо» сыграет дома с «Зенитом». Комментатор Алексей Андронов считает, что петербуржцы выглядят настолько солидно и мощно, что даже о каком-то соперничестве с ними говорить неуместно. Он считает, что «Динамо» не сможет составить какой-то серьезной конкуренции, хотя, если динамовцы закроются и погасят активность зенитовской атаки, то, может быть, есть шанс на ничью. Комментатор предлагает поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.88.