Российский теннисист Дмитрий Турсунов подал на развод со своей супругой Адель.

В октябре прошлого года у пары родился первенец, ребенок появился на свет в США. Ранее Адель и сама сообщала о распаде пары, однако затем закрыла свою страницу в «Инстаграме» и больше не публиковала посты.

Напомним, Турсунов является победителем 14 турниров ATP (семь — в одиночном разряде); обладателем Кубка Дэвиса (2006) и Кубка Хопмана (2007) в составе национальной сборной России.

Также Турсунов известен по работе с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко: под его руководством спортсменка вошла в топ-10 мирового рейтинга в одиночном разряде, выиграла турниры Большого Шлема в парном разряде. Осенью прошлого года они прекратили сотрудничество.