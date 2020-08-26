Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках японской версии фильма «История Пальмы». Спортсменка сыграла саму себя.

Русская версия фильма выйдет в прокат в октябре 2020 года, а японская версия — в 2021 году.

Режиссер картины Александр Домогаров рассказал, что японские продюсеры остались под впечатлением от сценария фильма и спросили, что он хочет включить с японскую часть картины. Домогаров признался, что вопрос сбил его с толку, так как у России и Японии разные культуры, но история фильма будет общей для всего мира.

«Алина Загитова хорошо известна в Японии и имеет множество поклонников, в фильме она играет саму себя», — сказал Домогаров, слова которого приводит jp.sputniknews.com⁣⁣.

В фильме Загитова снялась со своей собакой Масару, которую получила в подарок после победы на Олимпийских играх.