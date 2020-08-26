Полиция проведёт расследование незаконной вечеринки, которую организовал восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт.

Как сообщает Daily Mail, Болт устроил масштабный праздник в честь своего дня рождения. Все приглашенные гости и сам именинник не соблюдали нормы социального дистанцирования, танцевали и не носили маски. На следующий день после торжества Болт сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

На данный момент легендарный спринтер находится на самоизоляции. Болт отметил, что относится к болезни ответственно, он изолировался в своем доме и держится подальше от друзей. Также спортсмен рассказал, что его заболевание протекает бессимптомно.

Стоит отметить, что на вечеринке Болта присутствовали игрок «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и футболист «Байера» Леон Бэйли.