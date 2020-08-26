Московский ЦСКА по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.

По информации Primera Edicion, армейцы готовы увеличить предложение по хавбеку до 9 миллионов евро. Представители ЦСКА вновь вышли на связь с аргентинским клубом.

Ранее москвичи сделали предложение в размере 7,5 миллионов евро, но «Ривер Плейт» отклонил его. Аргентинцы не хотят отдавать Карраскаля менее чем за 10 миллионов.

Отмечается, что сам Карраскаль согласен на переезд, если клубы сумеет договориться.

Карраскаль в прошлом году выступал за «Ривер Плейт» на правах аренды, а в 2020-м был оформлен полноценный трансфер. До этого он играл в украинских «Карпатах».