Согласно официальной статистике на среду, 26 августа, в России зафиксированы 4 676 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 970 865, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 168 032 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 115 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 16 683 летальных случая. За последние 24 часа 6 403 пациента выписаны по выздоровлению, всего 786 150 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 259 070 инфицированных, из них 640 — за последние сутки. В Московской области 67 451 зараженный, из них новых случаев — 143. В Санкт-Петербурге добавился 181 пациент, всего 35 733 инфицированных.