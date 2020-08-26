«Зенит» приехал в Москву и проведет в столице спаренные матчи. Сегодня команда Сергея Семака сыграет в «Динамо» на ВТБ Арене, а через четыре дня ей предстоит встреча с «Локомотивом» в Черкизово. Между играми команда планирует вернуться в Петербург.

В матче с «Тамбовом» Семак дал отдохнуть Магомеду Оздоеву, оставив его в запасе и предоставил обширную игровую практику Даниле Круговому. Стоит ли ожидать ротацию в игре с «Динамо»?

В этом сезоне состав «Зенита» угадывается очень легко. Четверка защитников сформировалась (Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев), неизменна и пара центральных полузащитников (Барриос, Оздоев), и атакующая четверка (Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун) — на бумаге все очевидно. Однако, понимая важность восстановления в очень плотном графике и желая затруднить ожидания сопернику, Семак иногда вводит точечные перестановки.

Юрий Жирков неделю назад провел отличный матч против ЦСКА, а в игре с «Тамбовом» участия не принимал. «Динамо» — бывший клуб Юрия, а против бывших команд Жирков играет отлично. Стало быть, весьма вероятно появление ветерана в основе на левом фланге защиты. В этом случае на лавку снова присядет Оздоев, либо Семак решит, что настала пора дать паузу Дугласу Сантосу.

Не забываем, что через 4 дня «Локомотив», а этом бывший клуб Магомеда Оздоева, который тоже очень хорошо настраивается на прежние команды. Возможно, Оздоева снова стоит попридержать на скамейке в игре с «Динамо», что выпустить его в старте с «Локомотивом» — свежего и рвущегося в бой.

Атакующая четверка (Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун) сформировалась и должна только оттачивать взаимодействие постоянной практикой. Учитывая разносторонность каждого из этих футболистов, достигнув нужного качества сыгранности, этот квартет способен на очень многое. Им нужно играть много.

Еще один футболист, у которого нет очевидного дублера — это Караваев. Однако его игра справа пока не вызывает нареканий и особенно в плане движения латераль выглядит прекрасно.

Состав «Зенита» в матче с «Динамо» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков — Барриос, Дуглас Сантос — Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун