Российские биатлонисты рассказали, как проходит подготовка к сезону-2020/21.

«Соскучились немного по интенсивной нагрузке, катаемся на объеме. Сейчас настроение – приятная усталость», — сказал Никита Поршнев, слова которого приводит телеканал «Матч ТВ».

Эдуард Стрельцов добавил, что тренировки проходят в режиме индивидуальной работы: к каждому спортсмену подобран свой подход.

«Проходили тестирование перед сбором и после сбора. Показатели в принципе выросли», — отметил Кирилл Стрельцов.

Напомним, ранее стало известно, что на сборе мужской сборной России присутствует Валерий Польховский, рекомендованный на должность главного тренера команды.