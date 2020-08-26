Первая защита титула Петра Яна пройдет против Алджамейна Стерлинга — это почти решенное дело. Задаемся пятью самыми важными вопросами перед боем, на которые пока нет ответа.

Где пройдет бой?

Россиянин говорил о желании подраться в Москве, но Стерлинг заявлял о желании своего соперника подраться на турнире UFC 254, где главным поединком их противостояние точно не станет: там есть Хабиб и Гэтжи, а еще Тони Фергюсон и Дастин Порье. Но на таком турнире Яну как чемпиону солидно прилетит от PPV, поэтому если бойцы не против быть не на первых ролях, они могли бы выступить и там.

Сможет ли Стерлинг удачно вязать Яна?

Такого мастеровитого борца в соперниках у Петра еще не было, Стерлинг — лучший в дивизионе по БЖЖ. С Кори Сэндхагеном ямаец справился за полторы минуты. Конечно, Ян так подставляться не будет, но необходимо быть предельно осторожным.

Справится ли Стерлинг с ударами Яна?

Алджамейн Стерлинг лишь однажды проигрывал нокаутом. Было это не так давно, когда ему прилетело коленом от Марлона Мораеса. Бразильцу хватило чуть больше минуты на расправу с соперником, и он давно проанализировал тот провал, больше такого не допуская. Однако Петр Ян — не менее опасный ударник, чем Мораес, а то и опаснее, и не стоит исключать, что его удары настигнут подбородок Стерлинга уже в первом раунде.

Если победит Стерлинг, даст ли он реванш?

Петр Ян прошел путь в UFC от ноунейма до чемпиона за каких-то семь поединков без поражений. Это может вызывать лишь восхищение, и боец вполне может рассчитывать на реванш в случае поражения от Стерлинга при близком бое. Вопрос будет лишь в том, готов ли к этому Стерлинг: Ян из тех бойцов, которые не дают второй шанс.

Если победит Ян, кто будет следующим?

Если проиграет Стерлинг, он вполне может ждать реванша, но это наверняка случится не сразу — ямайцу придется выиграть еще двух или трех серьезных оппонентов. Перед россиянином же снова встанет вопрос: кого бить дальше? Активизируется Сехудо, тут же напомнит о себе Гарбрандт, да и Мораес вполне заслужил быть следующим претендентом.