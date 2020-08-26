Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Юрия Каминского.

«Открытий много, несмотря на то, что мы уже не юные спортсмены. Но на многие вещи смотрим, как новички, как будто первый раз видим человека, который умеет преподнести азы в новом для нас ракурсе. Он профессионал», — сказал Бабиков, слова которого приводит «Матч Страна».

Спортсмен отметил, что после первого сбора состоялось тестирование, которое показало серьезные сдвиги в как в лучшую сторону, так и в сторону трудностей. По словам Бабикова, таким образом организм пытается адаптироваться к нагрузкам.

Напомним, Каминский возглавил мужскую сборную России в нынешнее межсезонье. Ранее он не работал в биатлоне и специализировался на лыжных гонках.