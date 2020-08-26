Станислав Черчесов назвал состав на матчи сборной. Этим он не занимался, наверно, с полугода. И понеслась — почему нет этого, а есть тот? Где этот, а зачем вот этот? Давайте разберем каждое решение Черчесова.

Главная претензия к Черчесову — «где Соболев»? Главный тренер сборной открыто объясняет — проблема в их отношениях с Дзюбой. Конфликт, который начал Соболев, прохладно отозвавшийся об Артеме в «Красаве», продолжился в полуфинальном матче на Кубок России. Инициатором в них Дзюба не был.

Вопросы к Черчесову здесь следующие. Почему, дескать, нельзя вызвать Соболева в сборную, а затем вместе с ними поговорить и все решить? Зачем это выносить в прессу?

Другие вообще не понимают, как это в профессиональном футболе такое возможно? Футболисты же могут ненавидеть друг друга, но играть прекрасно в рамках одной сборной. Пример — немцы Маттеус и Клинсманн на ЧМ-90 или Де Брюйне и Куртуа в нынешней сборной Бельгии.

Черчесов доводит конфликт до предела. Он понимает, что этот конфликт только зреет, он может быть даже высосан из пальца, но вынося его в прессу, он выворачивает конфликт наизнанку. То есть, решает проблему в самом зачатке.

Но есть и данность. Дзюба — безоговорочно лучший игрок России двух последних лет. Капитан сборной. Человек, без которого, возможно, Черчесова бы и не было сейчас у руля национальной команды. Должен ли тренер оберегать своего лучшего игрока и харизматичного лидера от человека, не заслужившего на 100% своей игрой место в сборной и который прямо сейчас слабее?

Черчесов считает, что да. И это его право. Именно он делал эту атмосферу, по крупицам собирал командные устои. Каким-то чудом этой сборной Черчесова удалось нащупать одну единственную игру. До ЧМ-2018 команда не играла в футбол два года, а потому вдруг заиграла. И это игра — хрусталь. Справедливо, что тренер будет очень осторожно подходить к тем отношениям, которые уже созданы.

А публичное задание Соболеву, которое дал ему тренер, — это тоже проверка. Решит эту ситуацию Соболев — будет в сборной. Если пасанет, проявит эго, значит не очень то и нужен.

Что касается примеров того, как футболисты конфликтовали друг с другом и отлично выступали, то это не кейс сборной России. Там речь идет о разных позициях. Маттеус — вождь обороны, Клинсманн — это атака. Как и Де Брюйне, а Куртуа — вратарь. Соболев и Дзюба — конкуренты на одну позицию. В рамках тактических схем Черчесова они никогда не пересекутся в связке, а являются конкурентами на позиции центрфорварда. К тому же, сборная Черчесова не умеет играть только за счет голого навыка. Ей нужно всегда действовать на предельной мотивации, что невозможно без полнейшего доверия игроков друг к другу.

Что касается других решений Черчесова, то объясняются они просто.

Почему нет Максименко и Сафонова? Потому что они нужны молодежной сборной, у которой более важные задачи, чем выступление национальной сборной в Лиге наций. На молодежном уровне Россия куча лет никуда не попадала. Максименко и Сафонов находятся примерно в равном статусе, а потому на данном этапе нельзя выделять среди них вызовом кого-то одного. Именно поэтому они идут в «молодежку» в связке, а потом, скорее всего, таким же тандемом пошагают в национальную команду.

Кузяев провел почти все матчи в стартовом составе «Зенита» после пандемии. Сезон закончился в конце июля, поэтому форму Далер еще не растерял. Черчесов не отказывается от Кузяева, давая ему понять, что тот в обойме.

Мостовой вызван в сборную, потому что на этой позиции атакующего левого вингера в российском футболе дефицит хороших игроков. Черышев трамирован, Жирков вот-вот завершит карьеру. Кто будет играть? Есть Бакаев, которому удобнее играть справа. Есть и Мостовой, который здорово провел сезон в составе «Сочи», а сейчас регулярно получает практику в «Зените».

По решениям Черчесова больших вопросов быть не может.