Петербургский «Зенит» определился с цветом формы на матч против «Динамо» в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.

Несмотря на то, что «сине-бело-голубые» будут играть в гостях, футболисты появятся на поле в домашней экипировки лазурного цвета.

«Сегодня играем в лазурном», — написала пресс-служба клуба, прикрепив черно-белую фотографию.

Напомним, матч состоится сегодня, 26 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 12 очков после четырех туров. «Зенит» — единственный клуб РПЛ, который не потерял ни одного очка на старте чемпионата.