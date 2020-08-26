Руководство московского «Динамо» озвучило три задачи, поставленные перед командой на сезон-2020/21.

Первая задача — попадание в зону еврокубков по итогам розыгрыша чемпионата России, сообщает Москва.ру. Вторая задача — выйти в финал Кубка страны, третья — пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Все цели были сформулированы советом директоров «Динамо» и доведены до главного тренера команды Кирилла Новикова.

Напомним, в рамках пятого тура РПЛ «Динамо» на своем поле примет петербургский «Зенит». Игра будет проходить сегодня, 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. На данный момент в активе столичного клуба 7 очков после четырех матчей.