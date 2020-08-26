Прямая трансляция матча «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 26 августа, на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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