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  • 12:56,  26 августа 2020
ФК "Зенит"
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Прямая трансляция матча «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре РПЛ

Прямая трансляция матча &#171;Динамо&#187; &#8212; &#171;Зенит&#187; в 5-м туре РПЛ
ФК "Зенит". Фото: соцсети клуба

Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 26 августа, на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск, Россия); Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия); Ассистент: Денис Березнов (Москва, Россия); Резервный: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия).

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