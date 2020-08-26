Полузащитник «Херенвена» Чидера Эджуке продолжит карьеру в московском ЦСКА.

По информации Leeuwarder Courant, клубы достигли соглашения по трансферу нигерийского вингера. Футболист перейдет в российскую команду за 12 миллионов евро. Если трансфер состоится, он станет третьим в истории клуба из Нидерландов. Часть средств со сделки достанется предыдущей команде Эджуке.

Эджуке перешел в «Херенвен» год назад из норвежского клуба «Волеренга», его приобретение обошлось голландцам в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист принял участие в 25 матчах, записал на свой счет девять голов и отдал четыре результативные передачи. По оценке портала «Трансфермаркт» его стоимость составляет 5,5 миллионов евро.