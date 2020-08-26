Лионель Месси отправил факс руководству «Барселоны» — будто дров в топку кинул. Мировой футбол в шоке. Никогда еще главная суперзвезда его последних 13 лет не был так близок уходу из каталонского клуба.

Месси называет причиной ухода «личные мотивы». Эти личные мотивы упираются в руководство «Барселоны» в лице ее президента Хосепа Бартомеу.

Конфликт, что называется, зрел. Все началось еще с продажи Неймара — Месси был жутко обозлен не только фактом сделки, но и тем, как были потрачены деньги за Неймара. «Барселона» действительно ужасно распорядилась этими 222 млн евро. Чего стоит только один Усман Дембеле за 105 миллионов.

Далее Бартомеу откровенно лопухнулся со сменой тренера. Возможно, Вальверде и стоило бы менять, хотя поражения от «Ромы» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов два года подряд — это больше ответственность игроков, уверовавших в свою неуязвимость после первых игр. По мнению Месси, сроки для смены тренера выбраны были крайне неудачно. Кике Сетьен просто не успел поставить тот футбол, который хотел.

Наконец, Месси разочарован слухами о том, что «Барселона» собирается расстаться с некоторыми ветеранами, среди которых его лучший друг в команде Луис Суарес. Аргентинец переговорил с Куманом и остался недоволен тем проектом, который нарисовал голландец. В общем, поднакопилось.

Однако уйти из «Барсы» Месси будет трудно. Проще — закончить карьеру. В своем послании руководству Месси упирал на некий «пункт 24» в контракте, который подразумевает, что Лионель может покинуть «Барселону» бесплатно. Однако Месси не уведомил об этом руководство до 10 июня, поэтому шансом воспользоваться этой опцией у аргентинца юридически нет. Стало быть, Месси нужна продажа. Причем, за огромные деньги.

Ясно, что меньше чем за 150-200 млн евро «Барса» аргентинца не отдаст. Ладно уж с этими отступными, которые прописаны в договоре Месси (700 млн). То есть, прямо сейчас Месси нужно найти клуб, который в условиях пандемии вывалит на рынок эти деньги. Допустим, такие клубы есть. Но нужно еще, чтобы действующий тренер этого клуба начал судорожно вписывать Месси в команду, а это сделать сейчас непросто.

Абсолютно все топ-клубы Европы сегодня применяют прессинг и контр-прессинг, то есть высоко встречают начало атаки соперника и вступают в отбор сразу после потери мяча. Месси в свои 33 года сегодня уже не может быть активным в прессинге, а значит тренеру придется делать сложный выбор — либо у тебя есть Лео с его волшебством, когда мяч находится у него, либо ты лишен полноценного тактического оружия. А, как известно, прессинг становится бесполезным, если какая-то единица из него выпадает — чтобы это работало прессинговать должны все.

Стало быть, приходя в новый клуб, Месси придется мерить на себя роль, при которой он не будет играть все матчи по 90 минут. Возможно, Лео к ней и готов. Но все должно совпасть незамедлительно: и деньги, и желание тренера, и его знания, как вписать Лео в состав, а также сговорчивость «Барсы» и энтузиазм самого Месси. Должна быть проделана огромная работа, а на носу — новый сезон.

Гораздо более вероятен вариант, когда гневные эмоции аргентинца стихнут. И «Барселона» готова сделать для этого все.