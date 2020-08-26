Казанский «Рубин» на своем поле примет «Уфу» в рамках пятого тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 26 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи, Россия); Ассистент: Дмитрий Мосякин (Москва, Россия); Ассистент: Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия); Резервный: Артём Чистяков (Азов, Россия).