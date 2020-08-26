Омский «Авангард» может выставить российского голкипера Игоря Бобкова на драфт отказов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс шайбы». По информации источника, клуб может подписать легионера на место вратаря.

Отметим, Игорь Бобков в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги провел 48 встреч в регулярном чемпионате и одержал 29 побед, отражая в среднем 93,2% бросков при коэффициенте надежности 1,73.

В плей-офф голкипер провел шесть матчей и одержал две победы, отразив 88,2% бросков при надежности 3,70.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составляет 50 миллионов рублей. Срок его соглашения рассчитан до 2022 года.

В данный момент «Авангард» выступает на турнире имени Николая Пучкова в Петербурге. 25 августа омичи обыграли череповецкую «Северсталь» со счетом 6:3.