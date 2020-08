Японский фигурист Шома Уно оставит прошлогодние программы на сезон-2020/21.

В минувшем сезоне короткая программа Уно была поставлена под композицию Great Spirit Армина ван Бюрена, Hilight Tribe и Vini Vici. В произвольной японец выступал Dancing on my own Калума Скотта.

Уно продолжит тренировки с командой Стефана Ламбьеля. По словам фигуриста, в ближайшее время он отправится в Швейцарию.

«После долгих раздумий в этом сезоне я решил выступать с теми же программами, что и в прошлом. Отчасти из-за того, что я тренировался вдали от Ламбьеля, и мне было трудно взяться за новые программы, и отчасти потому, что нынешние программы становятся лучше на втором году», — написал Уно у себя на сайте.

Фигурист подчеркнул, что в Японии у него были возможности для тренировок, поэтому нет повода для беспокойства. Уно заверил, что делает всё возможное и с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям.