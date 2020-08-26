Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не захотел давать комментарий по ситуации с травмами Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

«Это не ко мне вопрос. Спрашивайте Кикнадзе, будет интересно услышать его мнение. Про «Локомотив» я ничего не комментирую», — сказал Сёмин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, оба футболиста получили повреждения в матче четвертого тура чемпионата России против «Спартака». У Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки, он выбыл из строя на длительный период — ориентировочно на полгода. У Миранчука выявлена проблема с задней поверхностью бедра, он пропустит около двух недель.

Сегодня, 26 августа, «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом», прямая трансляция будет доступна по ссылке.