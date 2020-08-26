Аналитики букмекерских контор оценили возможные варианты продолжения карьеры Лионеля Месси. Аргентинский форвард сообщил «Барселоне» о своем намерении покинуть команду.

По мнению экспертов, наиболее вероятным вариантом является английский «Манчестер Сити». Если Месси пополнит состав «горожан», сыграет ставка с коэффициентом 1.67. Вторым по вероятности вариантом считается итальянский «Интер»: на него ставят за 3.24.

На то, что аргентинец окажется во французском «Пари Сен-Жермен», ставят за 4.58. Если Месси станет игроком «Манчестер Юнайтед», сыграет ставка за 7.70.

Среди вариантов также рассматриваются «Ювентус» (10.5), «Челси» (12.5), любой клуб MLS (14.5), «Ньюэллз Олд Бойз» (16.0), «Милан» (19.0), «Аль-Садд» (26.0) и мадридский «Реал» (28.0).