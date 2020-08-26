Форвард «Спартака» Ларссон не попал в сборную Швеции на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав на матчи Лиги наций против национальных команд Франции и Португалии.

Главный тренер Янне Андерссон не вызвал в шведскую команду лучшего бомбардира московского «Спартака» Джордана Ларссона. Ему он предпочел Себастьяна Андерссона из берлинского «Униона», Маркуса Берга из «Краснодара», и Александера Исака из «Реала Сосьедад».

В новом сезоне Джордан Ларссон забил за «Спартак» три гола в четырех матчах.

Отметим, матч Швеция — Франция состоится 5 сентября, с португальцами шведская команда сыграет тремя днями позже.