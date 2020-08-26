Форвард «Спартака» Ларссон не попал в сборную Швеции на матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав на матчи Лиги наций против национальных команд Франции и Португалии.
Главный тренер Янне Андерссон не вызвал в шведскую команду лучшего бомбардира московского «Спартака» Джордана Ларссона. Ему он предпочел Себастьяна Андерссона из берлинского «Униона», Маркуса Берга из «Краснодара», и Александера Исака из «Реала Сосьедад».
В новом сезоне Джордан Ларссон забил за «Спартак» три гола в четырех матчах.
Отметим, матч Швеция — Франция состоится 5 сентября, с португальцами шведская команда сыграет тремя днями позже.
Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком футболистов, которые будут вызваны в команду на матчи против Сербии и Венгрии в рамках Лиги наций. В список вошли пять футболистов петербургского «Зенита».
Комментарии Развернуть