Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о реакции болельщиков на переход Алены Косторной в группу Евгения Плющенко. Некоторые фанаты потребовали, что спортсменка пропустила следующий сезон.

«Отстранение Косторной невозможно. Алёна же не крепостная, правда? Она страну не меняет, а выступает за Россию. Косторная — лучшая спортсменка России. Она в цепях?» — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Чемпионат».

Экс-спортсменка подчеркнула, что Косторная имеет право сама решать, у кого ей тренироваться. По мнению Бестемьяновой, фигурист может сменить тренера в любое время года, если чувствует себя некомфортно.

Напомним, 31 июля Этери Тутберидзе объявила о прекращении сотрудничества с Косторной. Алена перешла в академию «Ангелы Плющенко», но трансфер до сих пор не оформлен официально.