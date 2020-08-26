Французский полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте может стать футболистом миланского «Интера».

Об этом в своем Twitter сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, хавбека хочет заполучить главный тренер нерадзурри Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что «Челси» расстанется рядом футболистов, среди которых и Н’Голо Канте. В его активе 22 поединка в прошедшем сезоне английской премьер-лиги, в которых француз забил три мяча. Известно, что всего «Челси» могут покинуть до десяти футболистов.

Контракт 29-летнего Канте с лондонцами действует до лета 2023 года. В «Челси» полузащитник играет с 2016 года, куда он перешел из «Лестера».

Ранее стало известно, что бразильский защитник Тьяго Силва согласовал детали контракта с лондонским «Челси».