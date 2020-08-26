Бывший нападающий «Порту» Зе Луиш, который ранее выступал в московском «Спартаке», может стать игроком испанской «Сельты».

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, «Сельта» также заинтересована в услугах форварда «Севильи» Карлоса Фернандеса и рассматривает Зе Луиша в качестве альтернативы. Отмечается, что «Порту» готов расстаться с игроком не менее чем за десять миллионов евро.

Напомним, Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» летом 2019 года. В составе красно-белых форвард сборной Кабо-Верде провел четыре сезона, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 30 матчей во всех турнирах, стал автором девяти забитых мячей и отдал две результативные передачи. «Порту» стал чемпионом Португалии, набрав 82 очка в 34 матчах.