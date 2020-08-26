Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый рассказал о травме нападающего Евгения Луценко, которую тот получил в матче пятого тура РПЛ против «Химок».

«Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, конечно, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет известно завтра, послезавтра, когда доктора обследуют», — сказал Подпалый в интервью пресс-службе «Арсенала».

Специалист отметил, что травма форварда — это вдвойне потеря, так как накануне он получил вызов в сборную России.

«Думаю, Женя сильно расстроился в этом плане. Впереди — перерыв, у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, думаю, он пропустит», — сказал Подпалый.