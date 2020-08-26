Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович останется в итальянской команде. Как сообщает Gazzetta dello Sport, стороны договорились о продлении контракта.

По информации источника, шведский форвард будет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Все детали сделки должны быть оформлены в течение дня.

В минувшем сезоне Ибрагимович принял участие в 20 матчах «Милана», стал автором 11 забитых голов и пяти результативных передач.

Напомним, Ибрагимович присоединился к итальянскому клубу в 2020 году, ранее он уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Также Златан защищал цвета «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».