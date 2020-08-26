Агент: Малком в сборной России? Это не исключено

Агент бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия не исключил, что его клиент в будущем может выступать за сборную России.
«Малком никогда не говорил со мной о том, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России. Но, думаю, это не исключено. Мечтает ли он пробиться в сборную Бразилии? Эту тему мы не поднимали», — сказал Гарсия, слова которого приводит Sport24.
Ранее бразильский нападающий «Зенита» не исключил получение российского гражданства.
В нынешнем сезоне бразилец провел четыре матча в российской премьер-лиге и забил один мяч.
Напомним, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком футболистов, которые будут вызваны в команду на матчи против Сербии и Венгрии в рамках Лиги наций. В список вошли пять футболистов петербургского «Зенита».
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