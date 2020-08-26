Агент: Малком в сборной России? Это не исключено

Агент бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия не исключил, что его клиент в будущем может выступать за сборную России.

«Малком никогда не говорил со мной о том, что хотел бы получить российское гражданство и выступать за сборную России. Но, думаю, это не исключено. Мечтает ли он пробиться в сборную Бразилии? Эту тему мы не поднимали», — сказал Гарсия, слова которого приводит Sport24.

Ранее бразильский нападающий «Зенита» не исключил получение российского гражданства.

В нынешнем сезоне бразилец провел четыре матча в российской премьер-лиге и забил один мяч.