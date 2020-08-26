Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как сходил в поход со своим отцом в Карелии.

«Пора выложить фото из похода! Ведь сегодня у моего единственного походного компаньона сегодня день рождения! 10 дней наедине с тренером и комарами», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Спортсмен поделился впечатлениями от рыбалки и рассказал, что они с отцом выпустили 80% пойманной рыбы. По словам Матвея, поход стал испытанием, так как уровень воды в реках упал и камни на порогах обнажились.

«P.S. Екатерина Юрлова, я все-таки добрался в этом году до морошки. Мы набрали целый котелок (около 6 кг) и сварили варенье», – написал Елисеев.