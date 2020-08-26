Главный тренер казанского клуба Молодежной хоккейной лиги «Ирбис» Ильназ Загитов покидает свой пост.

Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации источника, специалист попросил руководство клуба освободить его от занимаемой должности. Отмечается, Загитов хочет уехать в Москву, чтобы проводить больше времени с дочерью. В «Ирбисе» воздержались от комментариев по поводу ухода тренера.

Отметим, бывший хоккеист стал главным тренером «Ирбиса» в июле 2019 года.

Ильназ Загитов является отцом олимпийской чемпионки и чемпионки мира-2019 по фигурному катанию Алины Загитовой.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова приняла участие в съемках японской версии фильма «История Пальмы». Спортсменка сыграла саму себя.