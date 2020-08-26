Известный хореограф Илья Авербух выступил в роли постановщика новой произвольной программы для российского фигуриста Михаила Коляды.

В сезоне-2020/21 Коляда будет выступать под музыку из британского фильма The White Crow («Белый ворон») о Рудольфе Нурееве.

Напомним, в нынешнее межсезонье Коляда покинул группу Валентины Чеботаревой, под руководством которой тренировался с детства. Теперь фигурист занимается в группе Алексея Мишина.

Коляда пропустил минувший сезон по состоянию здоровья: прошлой осенью он был прооперирован по поводу синусита и не успел восстановиться к чемпионату России, поэтому не принимал участие в отборе на главные старты.