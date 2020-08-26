Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович может перейти в клуб немецкой Бундеслиги.

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, к 22-летнему хавбеку проявляют интерес два немецких клуба, которые завершили прошлый сезон в середине турнирной таблицы. Отмечается, армейцы готовы отдать футболиста в платную аренду с опцией выкупа. Также известно, что Бистрович привлек внимание еще нескольких клубов из Западной Европы.

Напомним, хорватский игрок перешел в ЦСКА из «Славен Белупо» в январе 2018 года за полмиллиона евро. Бистрович провел в составе москвичей 70 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в три миллиона евро.