Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о новой произвольной программе российского фигуриста Михаила Коляды. Спортсмен будет выступать под музыку из британского фильма The White Crow («Белый ворон») о Рудольфе Нурееве.

По словам Авербуха, программа была закончена десять дней назад в Санкт-Петербурге. Он отметил, что не совпал по времени с Алексеем Мишиным, так как тренер находился на юниорских контрольных прокатах в Новогорске.

Авербух также отметил, что музыку предложил сам Мишин. Коляда, по его словам, предстанет в совершенно новом образе.

«Мы увидим не того Мишу, которым мы привыкли его видеть. Основная идея воплощена в жизненном пути Нуреева — это стремление к мечте, своему главному танцу, своему солнцу, если угодно. С сохранением веры в себя», — заявил Авербух, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».