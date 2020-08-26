Российско-австралийский боксер-средневес Тимофей Цзю одержал победу над австралийцем Джеффом Хорном.

Поединок состоялся в австралийском городе Таунсвилль на арене Queensland Country Bank Stadium.

Сын легендарного Константина Цзю доминировал в течение всего боя и два раза отправил соперника в нокдаун. В итоге Джефф Хорн перед девятым раундом отказался от продолжения поединка.

Отметим, 26-летний Цзю одержал 16-ю победу в карьере. После этой победы Тим Цзю стал претендентом на пояс WBO в среднем весе, которым владеет бразилец Патрик Тейшейра.

Предыдущий свой поединок Тим Цзю провел 6 декабря 2019 года Джека Брубейкера, победив его техническим нокаутом в четвертом раунде.