Тренер женской сборной России по биатлону в стрелковой подготовке Алексей Волков высказался о том, какой философии будет придерживаться в работе с национальной командой.

В интервью «Матч ТВ» Волков отметил, что собирается объяснять биатлонисткам работу, как происходит выстрел. «Ты ответственный за выстрел, и если ты знаешь, как это делать, тебе будет всё равно, какая у тебя винтовка или ложа, ты просто берёшь и стреляешь», — сказал специалист.

По словам Волкова, он будет показывать, как работать и зачем делать конкретные вещи, а дальше спортсмен будет думать — надо это ему или нет.

«Я не буду заставлять, бить палкой, это их результат», — отметил специалист, подчеркнув, что будет стремиться не к тому, что просто надо выполнять команды, а знать, зачем все это делается.