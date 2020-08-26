Российский фигурист Артур Дмитриев-младший, сын двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева, женился.

Избранницей Дмитриева стала Екатерина Уколова, бывшая фигуристка, которая на данный момент работает тренером. Фото со свадебной церемонии Уколова разместила в своем «Инстаграме».

Напомним, последний сезон Артуру Дмитриеву пришлось пропустить из-за проблем со здоровьем, он был заявлен на этап серии Гран-при в Москве, но был вынужден сняться.

За время спортивной карьеры в мужском одиночном катании Дмитриев-младший выиграл чемпионат России среди юниоров и финал Кубка России, первым чисто исполнил каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах, а также предпринимал попытки исполнения акселя в 4,5 оборота в своих программах. Лучший результат на чемпионате России — 5-е место.