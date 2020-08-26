Петербургский СКА, готовясь в новому сезону КХЛ, который стартует уже на следующей неделе, играет предсезонные турниры с другими командами России.

В эти дни СКА играет в домашнем турнире имени Пучкова, который впервые в истории проходит без зрителей из-за сложной эпидемиологической обстановки. В первом матче армейцы забрали победу у довольно слабого «Куньлуня», забросив две безответные шайбы.

А на прошлой неделе СКА завершил выступление в новом предсезонном турнире Кубок чемпионов, где собрались несколько обладателей Кубка Гагарина. СКА на нем выступил неудачно, заняв, последнее, четвертое место.

Горячие головы в виде некоторых московских журналистов уже начали бить в колокол и бросаться громкими фразами — дескать, петербургский клуб пройдет максимум один раунд в Кубка Гагарина, который, напомним, будет только через полгода.

Напомним, СКА сменил тренера: вместо Алексея Кудашова, настроившего в СКА неплохой хоккей в концовке сезона, петербуржцев возглавил многолетний тренер молодежной сборной России Валерий Брагин. Учитывая ограничения в потолке зарплат, у СКА теперь нет сверх мощного состава и вкупе с неудачной игрой в предсезонке, делаются такие выводы.

Разумеется, серьезных выводов о том, как будет выглядеть СКА, сейчас сделать невозможно. Команда играет в режиме тренировочного мышления, а когда включится соревновательный тумблер у СКА будет больше 50 матчей в регулярке, чтобы настроить свою игру. Как мы помним, у Алексея Кудашова тоже по осени были проблемы, с которыми он разобрался к весне. Сейчас СКА испытывает некоторые игровые сложности, что неминуемо, учитывая смену тренера и уход некоторых игроков.

Тем не менее, даже в предсезонном турнире в Казани СКА во всех четырех матчах, например, открывал счет, что говорит о том, что команда умеет начать, соблюдая план на игру. Поражения петербургский клуб терпел небольшие по счету, во всех матчах была равная игра. Сейчас идет обычный, рабочий процесс, который стоит начать оценивать в ту или иную сторону не раньше пятого матча регулярного чемпионата.