Российский хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух пояснил свою позицию о введении контрактной системы в фигурном катании.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Авербух сказал, что необходимо ввести четкие правила переходов, в которых мог бы быть пункт о пропуске сезона. При действии таких правил Алене Косторной, невовремя совершившей переход от одного тренера к другому, пришлось бы пойти на перерыв.

«Нынешние «правила» переходов позволяют заниматься тем, чем занимался бизнес в 90-е. И это может привести к монополизации рынка фигурного катания двумя — тремя кланами», — сказал Авербух, подчеркнув, что ящик Пандоры открыт, а времени на исправление ситуации очень мало.

«Закабалить фигуристов никто не хочет — просто нужны четкие правила игры», — заключил эксперт.