Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на новости о травме Евгения Луценко, вызванного в национальную команду на стартовые матчи розыгрыша Лиги наций.

Слова Черчесова приводит пресс-служба сборной России. Тренер отметил, что уже пообщался с Луценко лично и пожелал скорейшего выздоровления. «Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов», — сказал Черчесов.

По словам тренера, он планировал познакомиться с Луценко в условиях работы в сборной, как бывает с новичками на каждом сборе. «Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре. Но здесь все будет зависеть от его игры», — подчеркнул Черчесов.

Напомним, Евгений Луценко был впервые вызван в сборную России, однако из-за травмы в матче «Арсенала» и «Химок» пропустит около 3 недель.