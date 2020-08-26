Своим мнением о решении Далера Кузяева покинуть «Зенита» с Nevasport делится экс-защитник сборной России, бывший главный тренер «Динамо СПб», селекционер «Зенита» и спортивный директор московского «Динамо» Дмитрия Галямин.

Кузяев — хороший футболист, который находится в самом футбольном возрасте. Вероятно, хочет попробовать себя в чемпионате самого высокого уровня. Другой вопрос, что вряд ли он попадет в какие-то топовые клубы, команды из середины турнирной таблицы — может быть. Я сейчас говорю о пяти топовых чемпионатов, которые вышел российского.

Говорят об интересе испанских клубов, что может быть он договорится с «Алавесом» — ну может быть. Это его личное решение. Если ему кто-то говорил, что он может устроиться в какие-то топовые испанские или английские клубы, то, я думаю. это ошибочное мнение. А вот по уровню клубов типа «Алавеса» — конечно, он там может пригодится. Середнячок испанского чемпионата — вопросов никаких. Он там может играть, потому что это футболист хорошего уровня.

Нет ли ошибки «Зенита» в уходе Кузяева? У него закончился контракт. Наверняка «Зенит» хотел, чтобы он остался. Но здесь инициатива игрока — он хочет найти для себя лучшее решение для продолжения карьеры. Возможно, с Кузяевым можно было бы договориться раньше, чтобы не допускать того, что свой воспитанник, игрок сборной уходит бесплатно. Здесь мы не знаем — были переговоры или их не было. Тут еще нужно понимать, что у Далера было пару тяжелых травм. Довольно длительное время он просто не играл. Возвращался, а затем снова получал повреждение.

Здесь вопрос больше к игроку. Хочет играть в Европе в другом чемпионате — желание похвальное. У нас много футболистов могли бы играть в середнячках в топовых чемпионатах, но предпочитают, играя здесь, зарабатывать больше денег. Кузяев идет по-другому пути.