Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение о вратарях, вызванных в сборную России на первые матчи Лиги наций — против Сербии и Венгрии.

В интервью «Матч ТВ» Аршавин отметил, что все вратарские вопросы сборной лежат на поверхности.

«У меня не то чтобы непонимание, но хотелось бы видеть Мишу Кержакова. Он не меньше заслужил быть в этом списке, чем Джанаев и Шунин», — сказал Аршавин, добавив, что Кержаков отлично провел концовку прошлого сезона и здорово начал новый розыгрыш РПЛ.

«Что касается Сафонова, то я уже год говорю, что он является первым номером сборной», — добавил эксперт, подчеркнув, что Черчесов продолжает верить в Гильерме, с которым прошел отборочный цикл Евро-2020.

Напомним, первые игры сборной России в Лиге наций пройдут 3 и 6 сентября.