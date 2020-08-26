Российский хоккейный тренер, отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Ильназ Загитов отреагировал на слухи о своем уходе из казанского хоккейного клуба «Ирбис».

В ответ на запрос «Спорт-Экспресса» Ильназ Загитов подтвердил, что слухи о его уходе — неправда. «Я ничего не комментирую, извините, пожалуйста», – сказал Загитов.

Ранее портал «Бизнес Online» сообщал, что Ильназ Загитов попросил руководство клуба освободить его от должности, поскольку собирается перебраться в Москву, чтобы проводить больше времени с дочерью. В самом «Ирбисе» воздержались от комментариев по поводу ухода тренера.

Хоккейный клуб «Ирбис» Загитов возглавил летом 2019 года. Команда выступает в Молодежной хоккейной лиге.