Российский режиссер Александр Домогаров-младший рассказал о создании фильма «История Пальмы» и объяснил, почему в нем снялась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Слова режиссера приводит японская версия портала Sputnik. Специалист отметил, что этот фильм — о преданности и человечности, он основан на реальных фактах с добавлением вымысла.

Домогаров-младший подчеркнул, что японским продюсерам понравился сценарий, а поскольку в России и Японии разные культуры, то русская и японская стороны решили работать вместе.

Режиссер отметил, что японцы хорошо знают свой рынок и аудитории. «Так что в фильме появилась Загитова со своей собакой Масару. Алина хорошо известна в Японии, и у нее много поклонников», – сказал Домогаров.