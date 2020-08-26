Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что проводит самостоятельный подготовительный сбор в Австрии.

Спортсменка поделилась фотографией с тренировки в Рамзау-ам-Дахштайн в своем «Инстаграме».

Первые самостоятельные сборы Юрлова-Перхт проводила в Ленинградской области на базе УТЦ «Кавголово». В августе биатлонистка уехала в Австрию, где постоянно проживает ее муж, Йозеф Перхт.

Напомним, сейчас женская сборная России по биатлону тренируется на базе в Сочи, некоторые биатлонистки основного состава команды пропускают этот сбор. На самостоятельной подготовке пока находится Лариса Куклина, она также готовилась в Ленобласти, а сейчас проводит сбор в Приэльбрусье. Отдельно от команды занимается и Кристина Резцова.