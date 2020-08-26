Российский полузащитник Далер Кузяев мог перейти в шотландский «Глазго Рейнджерс», однако клуб так и не сделал футболисту предложение.

Как сообщает портал Sport24, Кузяев находился в сфере интересов шотландского клуба, но футболисту так и не поступило конкретное предложение о контракте с «Рейнджерс».

Напомним, Далер Кузяев получил статус свободного агента, его контракт с петербургским «Зенитом» истек 31 июля. Футболисту предлагали подписать новое соглашение с сине-бело-голубыми, однако он решил попробовать силы в Европе и отказался от предложения.

Ранее СМИ сообщали, что Кузяев ведет переговоры с испанским «Алавесом», клуб Ла Лиги предложил россиянину двухлетний контракт с уровнем зарплаты ниже, чем в «Зените».