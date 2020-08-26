Петербургский СКА начал матч против «Сочи» на товарищеском турнире имени Пучкова. Игра проходит в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

В первом матче в рамках турнира СКА со счетом 2:0 обыграл «Куньлунь Ред Стар» из Пекина: по шайбе в ворота китайского клуба забросили Линден Вей и Игорь Ожиганов. «Сочи» же в стартовом матче турнира «Куньлуню» уступил со счетом 1:2.

В сезоне-2019/20 СКА одержал над «Сочи» две победы в регулярном чемпионате КХЛ.

В пятницу, 28 августа, подопечные Валерия Брагина сыграют на турнире имени Пучкова против омского «Авангарда». Также в соревнованиях принимают участие еще два клуба КХЛ — череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».