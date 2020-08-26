Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о ситуации с Артемом Дзюбой, из-за которой он не получил вызов в сборную России на матчи Лиги наций.

В эфире телеканала «Матч Премьер» слова Соболева процитировал комментатор Михаил Меламед.

«Если честно не знаю, почему так все раздули. Мы взрослые люди, мы все уладим. Если есть какие-то недоработки, недоговоренности, какие-то претензии. Моя цель — попасть в сборную», — сообщил Соболев.

Напомним, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о том, что не вызвал Соболева в сборную, поскольку не хочет, чтобы в сборной было недопонимание между игроками, и призвал нападающего «Спартака» уладить конфликт, вышедший в публичное поле.